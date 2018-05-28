«Чайлдфри»: какие знаки Зодиака отказываются заводить детей

ФОТО: Instagram

7 МЕСТО - ЛЕВ

Львам нужна семья и дети. Для них очень важно проявлять заботу. Они с радостью родят детей, но сидеть с ними долго они не собираются. Львы при первой возможности выйдут на работу. Актриса Марина Могилевская долго мечтала стать мамой, однако то у нее не было времени, то подходящего мужчины. В 42 года ее желание исполнилось. Но это не помешало ей спустя два месяца вновь приступить к работе.

ФОТО: Scanpix

6 МЕСТО - СТРЕЛЕЦ

Представители этого знака зодиака любят свою молодость, очень ее ценят и поэтому не торопятся окунуться в бытовые проблемы, которые кажутся им скучными и тягостными: пеленки, хождения по врачам, бессонные ночи. Поэтому Стрельцы будут стараться наслаждаться беззаботным временем как можно дольше. Телеведущая Анфиса Чехова стала матерью в 35 лет. Она родила своему супругу Гураму Баблишвили сына Соломона. Но брак с актером оказался недолговечным – этой весной стало известно об их разводе.

Анфиса Чехова. ФОТО: Ramil Sitdikov/RIA Novosti

5 МЕСТО - ОВЕН

Овны карьеристы, для них работа превыше всего. Они не грузят себя мыслями, что рожать ребенка будет поздно. Сначала нужно обеспечить себя и создать условия для комфортной жизни будущего потомства. А потом можно подумать и о продолжении рода. Актриса Ольга Дроздова прожила 13 лет в браке с Дмитрием Дроздовым, прежде чем на свет появился их первенец. Несмотря на то, что артистка родила сына в 42 года, она активная мама, которая успевает буквально все.

ФОТО: Sergey Pyatakov/RIA Novosti

4 МЕСТО - СКОРПИОН

Скорпион не торопиться рожать детей. Они слишком любят себя, поэтому не готовы в молодом возрасте жертвовать собой ради другого человека, даже если речь идет о собственном ребенке. Рожденные под этим знаком зодиака стремятся продлить свою молодость. Балерина Илзе Лиепа стала мамой в 46 лет. Правда, после рождения долгожданной малышки брак артистки распался.

Илзе Лиепа ФОТО: Scanpix

3 МЕСТО - ВЕСЫ

Весы стремятся отложить рождение ребенка на поздний срок. Им необходимо проверить отношения на прочность, а только потом думать о детях. К тому же нужно пожить сначала для себя. О романе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука стало известно в 2016 году. Режиссер ушел от супруги Светланы, с которой прожил четверть века. Но пока 29-летняя актриса пока не торопится становится матерью.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

2 МЕСТО - БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы уверенны в том, что работа должна стоять на первом месте. Зачем рожать ребенка, если ты не состоялся как личность? Самоуважение для Близнецов очень важно, так что сначала дела, а дети подождут. 36-летняя избранница Энрике Иглесиаса Анна Курникова стала мамой – она подарила музыканту близнецов. Роман пары длится с 2002 года, но лишь в декабре прошлого года у них появились дети.

Курникова и Иглесиас ФОТО: Reuters / Scanpix

1 МЕСТО - РАК

Рак готов пойти на многое, лишь бы подняться по карьерной лестнице. О детях они думают меньше всего. Если у них будет успех в делах, то о малышах они вспомнят не раньше чем в 35 лет. А если с работой будет туго, то тем более не позволят себе и мысли о наследниках. Ведь как можно рожать ребенка, когда сам едва выживаешь! Телеведущему Борису Корчевникову 35 лет, однако до сих пор мужчина не обзавелся собственной семьей, однако серьезно продвинулся по карьерной лестнице.