«Чайлдфри»: какие знаки Зодиака отказываются заводить детей

Далеко не все стремятся стать родителями как можно скорее. Астролог Сергей Ланг рассказал, что в зависимости от знака Зодиака можно сделать выводы, кто хочет обзавестись наследниками, а кто не торопится брать на себя ответственность за малышей, пишет Starhit.
Некоторые люди живут по принципу: «сначала карьера, потом дети». Поэтому стоит задуматься, если вы мечтаете как можно скорее стать матерью или отцом, хочет ли того же ваш избранник или избранница. Астролог, психолог и парапсихолог Сергей Ланг составил рейтинг знаков Зодиака – кто стремится стать родителем, а кто наоборот, старается пожить для себя, а уже затем думать о наследниках. Правда, специалист отмечает, что это всего лишь массовая статистика, а не индивидуальный гороскоп, поэтому не стоит бросать мужа или жену, ставя клеймо детоненавистника и эгоиста.
12 МЕСТО - ДЕВА
Представители этого знака Зодиака - лидеры сегодняшнего рейтинга. Девы не будут откладывать рождение ребенка, если они увидят рядом с собой мужчину, который хочет семью и готов стать отцом. Они примут предложение и будут радоваться семейной идиллией. Актриса Мария Голубкина вышла замуж за Николая Фоменко, когда ей было 22, а через три года у нее родилась дочь Анастасия. В 2008-м супруги развелись, а сейчас она строит отношения с Борисом Ливановым.
11 МЕСТО - КОЗЕРОГ
Козероги очень семейные люди вне зависимости от пола. Для них окружение родных людей - это основа жизни. Козероги стремятся создать семью и родить детей как можно раньше. Балерина Анастасия Волочкова стала матерью в 29 лет. Она родила дочь Ариадну. Сейчас знаменитость окружена вниманием мужчин, но пока не готова отдать кому-то свое сердце.
10 МЕСТО - ВОДОЛЕЙ
Водолей очень практичны. Им хочется быть уверенными в том, что они могут дать детям все, что нужно. Но с другой стороны, они не будут откладывать рождения ребенка надолго, ведь репродуктивный возраст не ждет. Вера Брежнева родила дочь Соню, когда ей было всего 19 лет. На тот момент она жила вместе с Виталием Войченко, но спустя время их отношения себя изжили.
9 МЕСТО - РЫБЫ
Рыбы стараются сделать свою жизнь комфортной. Они не хотят рожать детей, когда им будет за тридцать. Но при этом стараются все сделать с умом: закончить учебу, выйти замуж, устроиться на работу и лишь потом уйти в декрет. Наталья Водянова с 16 лет покоряла мировые подиумы и работала с самыми именитыми кутюрье. В 19 лет она родила первенца от британского аристократа.
8 МЕСТО - ТЕЛЕЦ
Женщина-Телец старается принимать решение в зависимости от ситуации. Если карьера очень заманчивая, то, скорее всего, выбор будет сделан в пользу работы. Но если рядом появится достойный мужчина, с которым можно не думать о том, как себя обеспечить, и спокойно рожать детей, то Телец без сомнений отдаст себя материнству. Первый сын Олеси Судзиловской появился на свет, когда ей было 34 года. До этого актриса активно снималась в различных картинах, но и после декрета не жаловалась на отсутствие предложений от режиссеров.
7 МЕСТО - ЛЕВ
Львам нужна семья и дети. Для них очень важно проявлять заботу. Они с радостью родят детей, но сидеть с ними долго они не собираются. Львы при первой возможности выйдут на работу. Актриса Марина Могилевская долго мечтала стать мамой, однако то у нее не было времени, то подходящего мужчины. В 42 года ее желание исполнилось. Но это не помешало ей спустя два месяца вновь приступить к работе.
6 МЕСТО - СТРЕЛЕЦ
Представители этого знака зодиака любят свою молодость, очень ее ценят и поэтому не торопятся окунуться в бытовые проблемы, которые кажутся им скучными и тягостными: пеленки, хождения по врачам, бессонные ночи. Поэтому Стрельцы будут стараться наслаждаться беззаботным временем как можно дольше. Телеведущая Анфиса Чехова стала матерью в 35 лет. Она родила своему супругу Гураму Баблишвили сына Соломона. Но брак с актером оказался недолговечным – этой весной стало известно об их разводе.
5 МЕСТО - ОВЕН
Овны карьеристы, для них работа превыше всего. Они не грузят себя мыслями, что рожать ребенка будет поздно. Сначала нужно обеспечить себя и создать условия для комфортной жизни будущего потомства. А потом можно подумать и о продолжении рода. Актриса Ольга Дроздова прожила 13 лет в браке с Дмитрием Дроздовым, прежде чем на свет появился их первенец. Несмотря на то, что артистка родила сына в 42 года, она активная мама, которая успевает буквально все.
4 МЕСТО - СКОРПИОН
Скорпион не торопиться рожать детей. Они слишком любят себя, поэтому не готовы в молодом возрасте жертвовать собой ради другого человека, даже если речь идет о собственном ребенке. Рожденные под этим знаком зодиака стремятся продлить свою молодость. Балерина Илзе Лиепа стала мамой в 46 лет. Правда, после рождения долгожданной малышки брак артистки распался.
3 МЕСТО - ВЕСЫ
Весы стремятся отложить рождение ребенка на поздний срок. Им необходимо проверить отношения на прочность, а только потом думать о детях. К тому же нужно пожить сначала для себя. О романе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука стало известно в 2016 году. Режиссер ушел от супруги Светланы, с которой прожил четверть века. Но пока 29-летняя актриса пока не торопится становится матерью.
2 МЕСТО - БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы уверенны в том, что работа должна стоять на первом месте. Зачем рожать ребенка, если ты не состоялся как личность? Самоуважение для Близнецов очень важно, так что сначала дела, а дети подождут. 36-летняя избранница Энрике Иглесиаса Анна Курникова стала мамой – она подарила музыканту близнецов. Роман пары длится с 2002 года, но лишь в декабре прошлого года у них появились дети.
1 МЕСТО - РАК
Рак готов пойти на многое, лишь бы подняться по карьерной лестнице. О детях они думают меньше всего. Если у них будет успех в делах, то о малышах они вспомнят не раньше чем в 35 лет. А если с работой будет туго, то тем более не позволят себе и мысли о наследниках. Ведь как можно рожать ребенка, когда сам едва выживаешь! Телеведущему Борису Корчевникову 35 лет, однако до сих пор мужчина не обзавелся собственной семьей, однако серьезно продвинулся по карьерной лестнице.