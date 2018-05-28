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Пять самых канцерогенных продуктов в мире Берегите свое здоровье!

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Чай с лимоном

ФОТО: Alla Rudenko / PantherMedia / Alla Rudenko

Минимум треть всех случаев рака вызвана образом жизни, в том числе и едой, сообщили эксперты телепрограммы «Еда живая и мертвая» на НТВ, составившие ТОП самых канцерогенных продуктов на основе новых данных от онкологов.

Алкоголь. Мощный канцерогенный эффект оказывает не только главный компонент спиртного этанол, но и ацетальдегид – продукт, образующийся в результате его усвоения и расщепления организмом. По словам экспертов,

ацетальдегид аккумулируется прежде всего в слюне, поэтому злоупотребление алкоголем ведет к развитию рака полости рта, пищевода, верхних дыхательных путей и желудка. У женщин ацетальдегид оказывает канцерогенное действие на органы половой системы.

Переработанное мясо. По международной классификации, красное мясо является канцерогеном из группы 2А (то есть возможным). Наиболее сильны в своем вредном эффекте колбаса, сосиски, ветчина, бекон и другие изделия этого ряда на основе мяса. Многие исследования связали их регулярное употребление с высокой вероятностью появления рака толстой и прямой кишки.

Копченые продукты. При копчении любой, даже самый полезный продукт вбирает в себя бензапирен – выделяемый при горении полициклический углеводород, который действует на человеческий организм как канцероген. То же самое происходит при готовке еды на открытом огне. Чем длительнее процесс копчения и жарки на огне, тем значительнее концентрация канцерогенов в еде.

Горячий чай. Ученые не устают напоминать: не пейте слишком горячие напитки и не ешьте пищу с пылу-жару. Обжигающее действие такого питья и еды может причинить непоправимый ущерб слизистым тканям полости рта, горла, пищевода.

Обратите внимание: в регионах, где сильны традиции горячей кухни, имеет место высокая статистика раковых заболеваний этих органов.

Прогорклые орехи. В них, по словам экспертов, появляются афлатоксины, продукты жизнедеятельности плесневых грибов. Их действие губительно для печени, в том числе и с точки зрения развития рака этого органа.

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