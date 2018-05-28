Видео: на свадьбе в Таллинне известный иллюзионист на глазах у всех снял бюстгальтер с невесты

Это произошло на «Фальшивой свадьбе-2», которая прошла 26 мая в Таллинне. Маг появился в рядах гостей совершенно неожиданно. Как и многие другие гости этого необычного мероприятия, он попросил слово, чтобы поздравить молодоженов. В этот раз было две пары, и у всех на глазах Замашка вытащил элемент нижнего белья сквозь платье, не касаясь руками девушки!

«Фальшивая свадьба» уже навела шороху среди таллиннцев. Все гости не знакомы ни с молодоженами, ни между собой. Но это лишь до первых минут мероприятия. Фишка «Фальшивой свадьбы»: приди один или с парой - уйдешь с большой дружной семьей и приятными подарками. Организаторы никогда не говорят, что или кто будет на празднике. Гости могут выбрать меню и сообщить об аллергенах заранее. Дресс-код -обязателен. Новый формат развлечения в Таллине держит интригу и удивляет гостей.