Пьяная телеведущая сняла хоум-видео и оказалась на Pornhub

Через какое-то время Уэстбрук потеряла телефон. Гаджет нашёл незнакомец, который узнал знаменитость и слил ролик на сайт Pornhub. Спустя время друзья сына Уэстбрук прислали ему скриншоты с сайта. Всего за пару часов ролик набрал больше 12 тысяч просмотров.

"Я была на грани, когда мой сын узнал об этом. Ребёнок был сам не свой, и я чувствую себя ужасно. Хотелось покончить жизнь самоубийством, — призналась телеведущая.

ФОТО: John Stillwell / PA Wire/PA Images