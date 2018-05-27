Пьяная телеведущая сняла хоум-видео и оказалась на Pornhub

Британская телеведущая Данниэлла Уэстбрук сняла откровенное видео в домашней сауне, когда находилась в подвыпившем состоянии. Таким образом она хотела сделать сюрприз для своего знакомого, об этом сообщает Лайф со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Через какое-то время Уэстбрук потеряла телефон. Гаджет нашёл незнакомец, который узнал знаменитость и слил ролик на сайт Pornhub. Спустя время друзья сына Уэстбрук прислали ему скриншоты с сайта. Всего за пару часов ролик набрал больше 12 тысяч просмотров.
"Я была на грани, когда мой сын узнал об этом. Ребёнок был сам не свой, и я чувствую себя ужасно. Хотелось покончить жизнь самоубийством, — призналась телеведущая.
Стоит отметить, изначально женщина гордилась своим появлением на порносайте, поскольку видео получилось даже очень пикантным, а сама она, по ее словам, выглядела великолепно.