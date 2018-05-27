16-летний Саша Круг вырос копией знаменитого отца

Мальчику исполнилось 16 лет. Ирина Круг опубликовала поздравление на личной странице в социальной сети Instagram.

"С Днем Рождения сынок , родной , любимый ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала снимок она. Комментаторы присоединились к поздравлениям. Они заметили, что Александр вырос фактически копией прославленного отца.

A post shared by Ирина Круг (@irinakrug) on May 26, 2018 at 12:05am PDT

"Красивый парень растет!!! Счастья ему безграничного!!!" – пишет один из пользователь. "Папина копия", – удивляется другой. "Ира в кого он у вас такой красивый", – поражается третий.

Напомним, что недавно в семье Ирины Круг произошла трагедия. В январе 2018 года скончалась мать Михаила Круга.

A post shared by Ирина Круг (@irinakrug) on May 26, 2018 at 7:57am PDT

У нее случился инфаркт. Похороны матери знаменитого исполнителя прошли в Твери.