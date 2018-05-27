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  • 16-летний Саша Круг вырос копией знаменитого отца

16-летний Саша Круг вырос копией знаменитого отца

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Михаил Круг

ФОТО: mkrug.ru

Ирина Круг, вдова знаменитого певца Михаила Круга, поздравила сына Александра с днем рождения. Пользователи заметили, что подросток очень сильно похож на отца.

Мальчику исполнилось 16 лет. Ирина Круг опубликовала поздравление на личной странице в социальной сети Instagram.

"С Днем Рождения сынок , родной , любимый ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала снимок она. Комментаторы присоединились к поздравлениям. Они заметили, что Александр вырос фактически копией прославленного отца.

 

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"Красивый парень растет!!! Счастья ему безграничного!!!" – пишет один из пользователь. "Папина копия", – удивляется другой. "Ира в кого он у вас такой красивый", – поражается третий.

Напомним, что недавно в семье Ирины Круг произошла трагедия. В январе 2018 года скончалась мать Михаила Круга.

У нее случился инфаркт. Похороны матери знаменитого исполнителя прошли в Твери.

Михаил Круг был убит в 2002 году. Его убили в собственно доме. Расследование дерзкого нападения ни к чему не привело: найти убийцу не удалось.

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