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Назван самый вредный вкус вейпа

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Электронная сигарета. Иллюстративное фото.

ФОТО: Тоомас Хуйк

Вкусовые химикаты, использующиеся для изготовления жижи для вейпов, могут нанести серьёзный ущерб здоровью, предупреждают американские исследователи.

В ходе конференции Американского торакального общества Филипп Клапп из университета Северной Каролины назвал самый опасный вкус электронных сигарет. Выяснилось, что циннамальдегид, применяемый в качестве соединения для имитирования вкуса корицы, оказывает сильное негативное влияние на клетки ветровых труб, которые ведут к легким.

Ухудшается работа ресничек, которые очищают эти трубы от лишней слизи. Кроме того, химикат ослабляет иммунитет, делая его уязвимым к инфекциям легких.

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