Назван самый вредный вкус вейпа

В ходе конференции Американского торакального общества Филипп Клапп из университета Северной Каролины назвал самый опасный вкус электронных сигарет. Выяснилось, что циннамальдегид, применяемый в качестве соединения для имитирования вкуса корицы, оказывает сильное негативное влияние на клетки ветровых труб, которые ведут к легким.