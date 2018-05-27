Дмирий Маликов снял трогательное видео с сыном

Видео на песню "Последний романтик" размещено в Сети. По сюжету, во время интервью журналистка спрашивает, когда же музыкант покажет своего сына, в ответ Маликов закатывает глаза и потирает рукой лоб, давая понять, что ему не нравится вопрос.

На этом интервью заканчивается, а певец отправляется в пешую прогулку по городу. Виды столицы перемежаются влюбленными парочками. В конце артист доходит до своего дома, где его встречает жена. Маликов берет на руки своего малыша и ложится с ним на кровать.