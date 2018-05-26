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Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» поразила красотой

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ФОТО: Скриншот.

Актриса Екатерина Старшова, которая стала известной благодаря роли Пуговки в телесериале "Папины дочки", порадовала поклонников новой фотографией в Instagram, передает Дни.ру.

Таким образом Катя решила отметить появление десятитысячного подписчика. "Мне безумно приятно, что вам до сих пор интересно наблюдать за моей жизнью и постоянно узнавать что-нибудь новое обо мне", – написала актриса (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

На снимке 16-летняя Старшова выглядит заметно повзрослевшей. Катя всегда была красавицей, но сейчас и вовсе расцвела. Это заметили поклонники.

"Катюша, а ты повзрослела) я подписана на тебя уже года 2 и в последнее время стала замечать, что ты стала быстро меняться внешне, в хорошем смысле", "Красавица", "Та же самая пуговка. Красотка", – написали в комментариях фоловеры.

Актриса поблагодарила поклонников за преданность и пожелала им всего хорошего. "Я определенно рада тому, что меня окружают внимательные и дружелюбные люди, с огромным и искренним сердцем", – отметила Старшова.

Cейчас у Кати на первом месте – учеба. Она планирует экстерном окончить среднюю школу и уже готовится к поступлению в один из ведущих медицинских вузов. Кроме того, Катя занимается танцами на льду и активно выступает с детским театром фигурного катания.

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