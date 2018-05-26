Шнуров раскрыл причину развода с женой

Сергей Шнуров в Instagram разоткровенничался с фанатами. Во время виртуальной беседы он и раскрыл истинную причину развода.

Сначала Сергей призывал не вмешиваться в его личную жизнь, а потом не удержался и опубликовал стихотворение, посвященное жене. "Я есть – кто есть. И хоть ты тресни, Одень, помой и причеши. Придется отвечать за песни, за пляски и раздрай души", – говорится в произведении.

Поклонников пары задело поведение артиста. В комментариях под постом разгорелись споры по поводу причин расставания супругов. В дискуссию вмешался и сам Шнуров. Он прокомментировал некоторые домыслы подписчиков.

Так, одна из фанаток спросила музыканта, почему же он "не ныл", когда изменял жене, а теперь стал "такой бедный, лиричный". Сергей ответил на это с присущей ему издевкой. "Ныл, но по другому поводу", – написал он.