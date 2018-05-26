Настасья Самбурская впервые появилась на публике после «избиения»

— Кому это было нужно? Не месть ли это за "Ревизорро"? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу, — так прокомментировала снимок Самбурская в "Инстаграме".

После этого Самбурская ничего в соцсети не выкладывала.

A post shared by НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) on May 1, 2018 at 12:50am PDT

Но недавно светская львица Ульяна Бананова опубликовала фото из ресторана в компании друзей, отмечавших день рождения DJ Smash. Девушка находилась в компании именинника, актрисы Натальи Рудовой, видеоблогера Амирана Сардарова и ... Настасьи Самбурской.

A post shared by ULYANA BANANA (@ulyanabanana) on May 23, 2018 at 2:48pm PDT