Смотри: протрезвевшая Дана Борисова удивила внешним видом

"Андрей Малахов, люблю тебя. И безумно рада, что все недопонимания исчезли. Рада,что смогла глаза в глаза поблагодарить за свои год и ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ ТРЕЗВОСТИ. Ты лучший! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она снимок с ведущим из Киностудии имени Горького, где проходят съемки ток-шоу.

Но поклонники фотографию не оценили и набросились на Борисову с критикой. "Как тяжело отразилась болезнь на внешности. Впервые вижу такую разницу между человеком ведущим передачи о военных и как Вы выглядите сейчас. Это просто жуть!Сколько и чего нужно было употреблять, чтоб даже в чистоте так выглядеть?!", "Так вы же давно постите, что ведете трезвый образ жизни (больше года) Срываетесь что ли?" – недоумевают поклонники.

Напомним, что еще в начале весны Борисова заявила в интервью: "Мой путь – трезвость. Я никогда с него не сойду. Обхожу стороной полки со спиртным в магазинах. В Новый год, дабы не пить шампанское, просто легла спать. Хотя враги очень ждут, чтобы я оступилась. Не будет этого. Я трезвая уже 11 месяцев. Готова сдать анализы на алкоголь и наркотики, чтобы доказать, что чиста. Честно говоря, я больше всего опасаюсь срыва по алкоголю, наркотики – забытая тема, не вызывает страха. А алкоголь – он все время рядом, в магазинах..."