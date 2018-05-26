Выяснилось, насколько дорожные пробки опасны для вашего здоровья
26 мая 2018 г., 14:05
Группа ученых Бристольского университета Великобритании путем исследования выяснила, что вождение автомобиля сопровождается постоянными стрессами, которые влияют на работу сердца в отрицательном направлении.
Все дело в том, что во время управления транспортом зафиксирована чрезмерная мозговая активность, которая становится причиной стрессов.
Для своего исследования специалисты брали данные за период с 2006 по 2010 года. Именно в это время было зафиксировано само больше случаев инсульта у автомобилистов.
Ученые говорят, что 11% водителей сталкиваются с заболеванием сердца.
Кроме этого специалисты утверждают, что отказ от авто положительно скажется на здоровье.