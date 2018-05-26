Выяснилось, насколько дорожные пробки опасны для вашего здоровья

Все дело в том, что во время управления транспортом зафиксирована чрезмерная мозговая активность, которая становится причиной стрессов.

Для своего исследования специалисты брали данные за период с 2006 по 2010 года. Именно в это время было зафиксировано само больше случаев инсульта у автомобилистов.