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  • Выяснилось, насколько дорожные пробки опасны для вашего здоровья

Выяснилось, насколько дорожные пробки опасны для вашего здоровья

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ФОТО: Sander Ilvest

Группа ученых Бристольского университета Великобритании путем исследования выяснила, что вождение автомобиля сопровождается постоянными стрессами, которые влияют на работу сердца в отрицательном направлении.

Все дело в том, что во время управления транспортом зафиксирована чрезмерная мозговая активность, которая становится причиной стрессов.

Для своего исследования специалисты брали данные за период с 2006 по 2010 года. Именно в это время было зафиксировано само больше случаев инсульта у автомобилистов.

Ученые говорят, что 11% водителей сталкиваются с заболеванием сердца.

Кроме этого специалисты утверждают, что отказ от авто положительно скажется на здоровье.

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