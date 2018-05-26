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Шепелева осудили за методы воспитания сына от Фриске

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Дмитрий Шепелев с сыном

ФОТО: instagram.com/friskefan

Дмитрий Шепелев уже несколько лет в одиночку воспитывает сына Платона. И не всегда его методы одобряют окружающие.

Недавно Шепелев вызвал новую волну негатива в свой адрес. Поклонники телеведущего обратили внимание Дмитрия на то, что пятилетний Платон может вырасти избалованным, пишет Дни.ру.

Телеведущий души не чает в малыше и выполняет любой каприз мальчика. Так, на прошлой неделе Шепелев похвастался тем, провел сына за кулисы цирка Cirque du Soleil. А вчера он исполнил еще одну мечту сына: купил пятилетнему мальчику обувь люксового бренда. Теперь Платон будет щеголять в сандалях  итальянского модного дома, стоимостью свыше 200 долларов.

Стоит напомнить, что Дмитрий неоднократно рассказывал, как прикладывает  все усилия к тому, чтобы Платон стал гурманом. Он сам готовит для сына изысканные завтраки и водит по дорогим ресторанам с авторской кухней. Поклонники полагают, что Шепелев пытается таким образом компенсировать отсутствие матери. Народ убежден, что это может в будущем привести к серьезным проблемам. Однако большинство фанатов все же поддерживают телеведущего.

"Очень заботливый папа и чудесный малыш! Дай бог Вам здоровья и сил воспитывать маленького Платона", "Ты лучший папа", "Детки быстро растут, наслаждайтесь пока он еще малыш, сейчас вы весь его мир", – написали фанаты Дмитрию (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

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