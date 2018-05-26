Обвиненный в изнасиловании Харви Вайнштейн сдался полиции

Обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах и изнасиловании Харви Вайнштейн добровольно сдался полиции, передает Спелтник.
Голливудский продюсер самостоятельно вошел в офис полиции Нью-Йорка, где его арестовали. Как отмечают западные репортеры, уже сегодня Вайнштейн предстанет перед судом и ему будет избрана мера пресечения.
Залог за освобождение деятеля киноиндустрии из-под стражи составит 2 миллиона долларов.
Ранее, напомним, Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах более 70 женщин, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бекинсейл и не только.
Сначала актрисы рассказывали о приставаниях продюсера анонимно, но позже СМИ все чаще стали писать о публичных заявлениях. Именно этот скандал дал старт глобальной кампании по борьбе с домогательствами Me Too. При этом Вайнштейн все обвинения отрицал.
Обозреватели дела отмечают, что ему грозят уголовные дела как минимум из-за двух случаев. Одно связано с актрисой Люсией Эванс, обвинившей Вайнштейна в принуждении к оральному сексу. Другое — с Пас де ла Уэрта, которая заявила, что кинематографист изнасиловал ее.