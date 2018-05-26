Борющаяся с раком звезда «Битвы экстрасенсов»: я больше не верю в чудеса

Звезда "Битвы экстрасенсов" сообщила в "Инстаграме", что это хирургическое вмешательство — решающее для нее. Уже после него она написала в Instagram: "Я больше не верю в чудеса". Эти слова Николь сопроводила снимком, на котором она плачет, лежа на больничной койке.

Позже Кузнецова рассказала о своем состоянии и подробностях операции: "Вчера операция прошла немного не так, как рассчитывали, и в среду мне проведут еще одну. Надеюсь, после этого меня отпустят на пару недель домой. Сейчас у меня ужасно болит ребро, откуда брали хрящ, и я совсем не могу пить, захлебываюсь… Надо потерпеть до следующей операции, пока это никак не исправить. Завтра обещали снять дренаж, и я смогу немного погулять. Вот такие дела… люблю вас".