сб, 26.05.2018
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
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  • Плачьте, поклонницы! Красавчик Отт Лепланд пришел на концерт с таинственной незнакомкой

Плачьте, поклонницы! Красавчик Отт Лепланд пришел на концерт с таинственной незнакомкой ПАПАРАЦЦИ!

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Музыкант Отт Лепланд, который недавно отметил свой 31-й день рождения, вчера, 25 мая, посетил концерт канадской группы Nickelback, и пришел он на Певческое поле в компании очаровательной девушки.

По словам источника Elu24, девушка, сопровождавшая певца, в жизни выглядела очень молодо – на вид ей едва можно было дать даже 20 лет. По некоторым данным, девушку зовут Паула Репп и ее в компании певца уже видели на другом мероприятии.

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