Плачьте, поклонницы! Красавчик Отт Лепланд пришел на концерт с таинственной незнакомкой ПАПАРАЦЦИ!
26 мая 2018 г., 11:15
Музыкант Отт Лепланд, который недавно отметил свой 31-й день рождения, вчера, 25 мая, посетил концерт канадской группы Nickelback, и пришел он на Певческое поле в компании очаровательной девушки.
По словам источника Elu24, девушка, сопровождавшая певца, в жизни выглядела очень молодо – на вид ей едва можно было дать даже 20 лет. По некоторым данным, девушку зовут Паула Репп и ее в компании певца уже видели на другом мероприятии.