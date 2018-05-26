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Ники Минаж объявила о романе с Эминемом

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ФОТО: John Palmer/ Scanpix

35-летняя Ники Минаж удивила поклонников в соцсети: певица намекнула на романтические отношения с другой звездой хип-хопа — 45-летним Эминемом.

Все началось с песни Big Bank, в которой Ники упомянула о нем. Один из фолловеров Минаж захотел прояснить ситуацию и напрямую спросил певицу в соцсети: «Ты встречаешься с Эминемом?». Ники ответила утвердительно.

Несколько месяцев назад Маршалл Брюс Мэтерс (настоящее имя Эминема. — Прим. ред.) признался в интервью Vulture, что нечасто ходит на свидания и начинает новые отношения.

Eminem

ФОТО: ANDREW KELLY/Reuters

«Это тяжело. После развода у меня было несколько свиданий, и мне нечего рассказать о них публике», — говорил Eminem.

Эминем дважды был женат на Кимберли Энн Скотт, с которой познакомился в подростковом возрасте. У бывших супругов, окончательно разорвавших отношения в 2006 году, есть 22-летняя дочь Хэйли Джейд Скотт.

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