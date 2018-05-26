Ники Минаж объявила о романе с Эминемом

35-летняя Ники Минаж удивила поклонников в соцсети: певица намекнула на романтические отношения с другой звездой хип-хопа — 45-летним Эминемом.
Все началось с песни Big Bank, в которой Ники упомянула о нем. Один из фолловеров Минаж захотел прояснить ситуацию и напрямую спросил певицу в соцсети: «Ты встречаешься с Эминемом?». Ники ответила утвердительно.
Несколько месяцев назад Маршалл Брюс Мэтерс (настоящее имя Эминема. — Прим. ред.) признался в интервью Vulture, что нечасто ходит на свидания и начинает новые отношения.
«Это тяжело. После развода у меня было несколько свиданий, и мне нечего рассказать о них публике», — говорил Eminem.
Эминем дважды был женат на Кимберли Энн Скотт, с которой познакомился в подростковом возрасте. У бывших супругов, окончательно разорвавших отношения в 2006 году, есть 22-летняя дочь Хэйли Джейд Скотт.