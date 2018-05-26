сб, 26.05.2018
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  • Галерея и видео: рок-группа Nickelback собрала целое Певческое поле и по-полной зажгла

Галерея и видео: рок-группа Nickelback собрала целое Певческое поле и по-полной зажгла

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Организовать концерт 25 мая на таллиннском Певческом поле - это была очень рискованная идея, но организаторы не прогадали, в этом году май выдался по-настоящему жарким. Такая же публика пришла на концерт музыкального коллектива Nickelback в эстонской столице. Среди гостей - известные эстонские артисты, журналисты и деятели культуры. 

Nickelback — канадская альтернативная рок-группа, основанная в 1995 году в городе Ханна. Группа состоит из гитариста и вокалиста Чеда Крюгера; гитариста, клавишника и бэк-вокалиста Райана Пик; басиста Майка Крюгера и барабанщика Дэниеля Адэра. Название группы образовано от англ. Here’s your nickel back. — «Вот ваша сдача». Или дословно: «Вот ваши пять центов сдачи». Никель (англ. nickel) — американское название пятицентовой монеты. Группа попала в список лучших артистов первого десятилетия XXI века, по мнению Billboard, где заняла первое место среди рок-групп.

Смотрите галерею и видео с выступления коллектива!

#nickelback

Публикация от Aleksandr.viv (@_alek_sandr)

#nickelback

Публикация от Dmitri (@dmitrire)

#nickelback #lauluväljak @janeibrus @cool_d_reisiv_neer @lgrete @sulumae @kilgikas

Публикация от Andres Arik (@andres_arik)

Nickelback in Tallinn, Estonia. #nickelback #tallinn #estonia #singing #rocknroll

Публикация от Andres Putting (@andresputting)

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