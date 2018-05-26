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  • Видео и фото: Стас Пьеха удивил поклонников странным постом после концерта в Таллинне

Видео и фото: Стас Пьеха удивил поклонников странным постом после концерта в Таллинне

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стас Пьеха в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

Мышление российского певца и внука легендарной Эдиты Пьехи Стаса Пьехи очень сильно отличается от других российских поп-артистов. Стас часто публикует в Instagram серьезные и глубокие тексты. И вот после гастролей в Прибалтике и в Таллинне в частности артист поделился своими необычными и интересными мыслями. Но об этом потом. Сначала о концерте. 

В Таллинне на выступление Стаса Пьехи пришли 1800 гостей, шоу состоялось в концертном зале Alexela. Учитывая сегодняшнюю конкуренцию - тут тебе и Пьеха, и стриптизеры Chippendales, и рок-группа Nickelback, это отличный результат. Артисту, как и в Риге, активно дарили цветы. Поклонниц у певца, слава богу, хватает. Смотрите, как проходил концерт артиста. 

И гастроли по Прибалтике, как мы уже писали, для Пьехи закончились глубокими размышлениями и даже желанием написать книгу. 

«Когда-нибудь я напишу книгу о том, как жить не надо и о том, как моя голова пыталась меня уничтожить много долгих лет... но не сегодня. Сегодня я покидаю волшебную и родную Прибалтику и верю в светлое и спокойное будущее», - написал Стас Пьеха. 

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