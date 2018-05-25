Завернутая в целлофан 49-летняя Бондарчук сверкнула прелестями (ФОТО)

Светлана завсегдатай звездных тусовок. Для каждого выхода в Свет у нее есть подходящий наряд, который, к слову, каждый раз разный. Отметим, что последнее время образы Бондарчук стали откровеннее и ярче.

В своем Instagram Светлана опубликовала очередное фото из шоу-рума. Бондарчук позирует в прозрачном белом платье с глубоким вырезом. Примечательно, что материал, из которого изготовлен наряд, странно переливается. Такой отблеск больше характерен для целлофана или пластика, нежели легкой ткани.

Подписчиков Светланы удивил выбор звезды, однако они отметили шикарную фигуру светской львицы и захвалили ее в комментариях.

Добавим, что на опубликованных ею снимках Бондарчук просто светится от счастья. Вероятно, все дело в новом возлюбленном, общение с которым заставляет Светлану чувствовать себя лучше.