«Никакого праздника». Мертвый голубь омрачил последний звонок школьнику из Пензы

Празднование последнего звонка в одной из пензенских школ было отмечено неприятным казусом. По задумке организаторов праздника, после показательного танца выпускников их одноклассники должны были выпустить в небо белых голубей. Однако у одного из школьников голубь скончался прямо в руках ещё во время танца, сообщает местный портал "Пенза взгляд". Тем не менее подросток решил дать мёртвой птице шанс взлететь и подкинул голубя.