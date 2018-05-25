Курьез! В Петербурге 16-летняя девушка сбежала из дома к Путину

Подростка у общежития Морской академии имени Макарова 24 мая около 06:45 остановили патрульные полицейские. Девушка пробиралась через придорожный кустарник, но была задержана, не дойдя километра до Дворца конгрессов.

Стражам порядка она рассказала, что живет в Купчино, а в Стрельну прибыла на прием к Путину, который как раз должен был приехать в Константиновский дворец. Самонадеянного подростка отправили в отдел полиции, сообщает Flashnord.

Вскоре стало понятно, что несовершеннолетняя больше суток числится пропавшей. После осмотра врачами, ввиду неадекватного поведения, беглянку отправили в психиатрическую больницу. Что было в ее пакетах, пока неизвестно. Возможно, петербурженка несла главе государства подарки.

Напомним, что 24 мая в городе на Неве стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Деловое мероприятие продлится до 26 мая.