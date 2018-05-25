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  • Курьез! В Петербурге 16-летняя девушка сбежала из дома к Путину

Курьез! В Петербурге 16-летняя девушка сбежала из дома к Путину

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Владимир Путин.

ФОТО: Scanpix

На подступах к Константиновскому дворцу задержали несовершеннолетнюю петербурженку, пожелавшую личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. С собой она несла два пакета, пишут Dni.ru.

Подростка у общежития Морской академии имени Макарова 24 мая около 06:45 остановили патрульные полицейские. Девушка пробиралась через придорожный кустарник, но была задержана, не дойдя километра до Дворца конгрессов.

Стражам порядка она рассказала, что живет в Купчино, а в Стрельну прибыла на прием к Путину, который как раз должен был приехать в Константиновский дворец. Самонадеянного подростка отправили в отдел полиции, сообщает Flashnord.

Вскоре стало понятно, что несовершеннолетняя больше суток числится пропавшей. После осмотра врачами, ввиду неадекватного поведения, беглянку отправили в психиатрическую больницу. Что было в ее пакетах, пока неизвестно. Возможно, петербурженка несла главе государства подарки.

Напомним, что 24 мая в городе на Неве стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Деловое мероприятие продлится до 26 мая. 

В работе форума примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие политические деятели. Темой ПМЭФ в 2018 году станет создание экономики доверия.

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