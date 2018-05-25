Китайские ученые: если вы едите шашлык, можете заболеть этим страшным заболеванием!

Китайские ученые представили в журнале Environmental Science & Technology результаты нового исследования, из которого следует, что не только употребление, но и сам процесс приготовления шашлыка может разрушительно влиять на здоровье людей, пишет Ridus.ru.
«Человек может получить рак легких, мочевого пузыря и кожи, просто постояв рядом с грилем. Объясняется данный риск очень просто — известно, что мясо состоит из мышечных и жировых тканей. Под воздействием высоких температур аминокислоты и другие компоненты капают на горячие угли где превращаются в полициклические ароматические углеводороды. Отмечается, что испарения частично поднимаются вверх вместе с дымом и оседают на открытых участках кожи», — сообщает ФАН.
Еще один важный вывод состоит в том, что воздействие шашлычных испарений на кожу опаснее, чем их вдыхание. Исследование проводили на двадцати молодых добровольцах, которых отправили «на шашлыки», разделив на три группы. Первые ели мясо и подвергались воздействию дыма. Вторая группа подвергалась лишь воздействию на кожу и легкие и третья — только на кожу. Последней группе «повезло» меньше всего.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как перед майскими праздниками Роскачество проверило свиной шашлык, имеющийся в продаже в российской рознице, и не смогло найти ни одного идеального образца. Основная проблема заключается в том, что производители используют несвежее мясо.
Тем не менее эксперты не нашли в проверяемой продукции кишечную палочку, листерии и другие патогенные микроорганизмы. Также в проверенных товарах не были обнаружены тяжелые металлы, пестициды и радионуклиды, консерванты и растительные заменители.