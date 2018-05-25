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Луна-парки в Таллинне, Тарту и Нарве: где уже можно кататься на экстремальных каруселях?

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Ночной Tivoli. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Karli Saul/SCANPIX

В Таллинне и Нарве уже открыты первые кочевые луна-парки в этом году. Они все называются схоже - Tivoli, но, как правило, в разных городах работают конкурирующие фирмы. 

TIVOLI TUUR 23’ - один из основных и известных кочующих парков аттракционов сейчас находится в Таллинне. До 27 мая включительно находится на парковке торгового центра Mustika в районе Мустамяэ. Там представлено 15 аттракционов, среди них как экстремальные, так и карусели для детей, в том числе Комната страха. Подробнее о каруселях и туре читайте на официальном сайте Tivoli Tuur. 

В числе экстремальных аттракционов представлены следующие качели. Как вам? 

 

#tivolituur

Публикация от Tivoli Tuur (@tivolituur)

В Нарве же с сегодняшнего дня работает Tivoli Baltic, который тоже находится на парковке магазина Prisma. Там предлагаются аттракционы для взрослых и детей. Самые страшные из них - КАТАПУЛЬТА И Booster. Парк аттракционов открыт до 3 июня. Подробнее - в соцсети Facebook

В Тарту же жители могут развлечься на каруселях вообще третьей фирмы. Она называется Tšehhi Tivoli Eesti (BENGTS TIVOLI). Там карусели и развлечения будут доступны до 1 июня. Все подробности о часах работы и каруселях найдете на официальном сайте парка аттракционов. 

Где еще есть парки аттракционов? Напишите в комментариях! 

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