Луна-парки в Таллинне, Тарту и Нарве: где уже можно кататься на экстремальных каруселях?

TIVOLI TUUR 23’ - один из основных и известных кочующих парков аттракционов сейчас находится в Таллинне. До 27 мая включительно находится на парковке торгового центра Mustika в районе Мустамяэ. Там представлено 15 аттракционов, среди них как экстремальные, так и карусели для детей, в том числе Комната страха. Подробнее о каруселях и туре читайте на официальном сайте Tivoli Tuur.

В числе экстремальных аттракционов представлены следующие качели. Как вам?

#tivolituur Публикация от Tivoli Tuur (@tivolituur) 30 Апр 2018 в 9:01 PDT

В Нарве же с сегодняшнего дня работает Tivoli Baltic, который тоже находится на парковке магазина Prisma. Там предлагаются аттракционы для взрослых и детей. Самые страшные из них - КАТАПУЛЬТА И Booster. Парк аттракционов открыт до 3 июня. Подробнее - в соцсети Facebook.

В Тарту же жители могут развлечься на каруселях вообще третьей фирмы. Она называется Tšehhi Tivoli Eesti (BENGTS TIVOLI). Там карусели и развлечения будут доступны до 1 июня. Все подробности о часах работы и каруселях найдете на официальном сайте парка аттракционов.