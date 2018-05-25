Что дата рождения может рассказать о вашей личности и судьбе

7 день любого месяца: прирождённый прорицатель

Очень развитая интуиция, соединённая с философской склонностью и очень острым умом. Вы действительно прирождённые прорицатели. Ваши идеи могут изменить мир. К сожалению, у вас есть склонность попадать под влияние окружающих, и они вас опустошают. Потому вам нужно проводить больше времени наедине.

8 день любого месяца: прирождённый руководитель

Сила, которая находится в вас, удивительная. Поэтому нужно выбрать работу наедине, поскольку вы не очень просто сходитесь с партнёрами. Возможно, это из-за проблем с контролем, которые связаны с вашей силой. У вас также есть хорошее чутьё, как добыть больше денег. Используйте это вместе с силой, и результат будет потрясающим.

9 день любого месяца: прирождённый гений

Хотя это и не всегда очень очевидно, но вы, друзья мои, на самом деле прирождённые гении. Ваши мудрые черты часто толкают вас добывать больше опыта, чтобы ещё больше расширить горизонты. В вашей жизни часто получается так, что всё чудесным образом разваливается. Это потому, что у вашей жизни уникальная кармическая значимость. Но вы уже об этом знаете…Используйте вашу мудрость!

10 день любого месяца: прирождённый революционер

Осознали вы это уже или нет, но вы были рождены, чтобы менять правила. Где бы вы не были, ваша аура постоянно меняет всё вокруг вас, как будто вы часть большего механизма. Вы это замечали? Вы были рождены, чтобы справляться с трудными ситуациями и действительно можете вести за собой.

11 день любого месяца: прирождённый синхронизатор

Равновесие – ключ к блаженству вашей души. Вы были рождены, чтобы найти золотую середину во всевозможных спорах и/или партнёрских отношениях. Ваша интуитивная натура помогает найти наиболее подходящее решение для любой проблемы. Поскольку вы были рождены со способностью к эмпатии, то можете чувствовать, когда что-то идёт не так и можете с лёгкостью пораниться. Попробуйте провести некоторое время, медитируя наедине.

12 день любого месяца: прирождённый катализатор

У вас невероятное количество энергии, которая – когда её правильно используют – может действительно изменить жизнь окружающих. Кажется, что ваш организм работает не так, как у других. В результате, эта энергия может сделать вас действительно творческим и обладающим воображением, но, если вы в плохом настроении, то можете стать действительно опасными.

13 день любого месяца: прирождённый победитель

Энергия и целеустремлённость – два главных слова для вас. У вас в самом деле есть возможность достичь практически всего, что вы можете, если найдёте способ соединить ваши – иногда – противоположные и несовместимые мечты и цели. Вы тяжело работаете, но можете работать ещё тяжелее, если сможете сосредоточиться на своих целях.

14 день любого месяца: прирождённый путешественник