Дарья Саар в последний день на посту главреда ETV+: за три года удалось воплотить все планы

25 мая ETV+ закрывает сезон, в этот же день заканчиваются полномочия Дарьи Саар в должности главного редактора телеканала. Она возглавляла ETV+ три года, с момента его основания. В интервью для "Кофе+" Саар отметила, что за три года ей удалось достичь всего, что планировалось.