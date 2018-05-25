Дарья Саар в последний день на посту главреда ETV+: за три года удалось воплотить все планы
25 мая 2018 г., 15:25
25 мая ETV+ закрывает сезон, в этот же день заканчиваются полномочия Дарьи Саар в должности главного редактора телеканала. Она возглавляла ETV+ три года, с момента его основания. В интервью для "Кофе+" Саар отметила, что за три года ей удалось достичь всего, что планировалось.
«На сегодняшний день телеканал ETV+ является единственным полноценным каналом, существующим на нескольких платформах в странах Балтии. На нас с завистью смотрят наши соседи в Латвии. Журналисты, работающие в Латвии в телевизионном жанре, поражаются тому, что в странах Балтии возможно создать русскоязычный канал, где все решения принимаются редакцией, русскоязычными менеджерами», - сказала Дарья Саар, пишет Rus.err.ee.
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