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  • Дарья Саар в последний день на посту главреда ETV+: за три года удалось воплотить все планы

Дарья Саар в последний день на посту главреда ETV+: за три года удалось воплотить все планы

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Дарья Саар.

ФОТО: Kristina Eapost

25 мая ETV+ закрывает сезон, в этот же день заканчиваются полномочия Дарьи Саар в должности главного редактора телеканала. Она возглавляла ETV+ три года, с момента его основания. В интервью для "Кофе+" Саар отметила, что за три года ей удалось достичь всего, что планировалось. 

«На сегодняшний день телеканал ETV+ является единственным полноценным каналом, существующим на нескольких платформах в странах Балтии. На нас с завистью смотрят наши соседи в Латвии. Журналисты, работающие в Латвии в телевизионном жанре, поражаются тому, что в странах Балтии возможно создать русскоязычный канал, где все решения принимаются редакцией, русскоязычными менеджерами», - сказала Дарья Саар, пишет Rus.err.ee.

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