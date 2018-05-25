пт, 25.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Группа «Мэй Дэй» объявила о концертном отпуске и сообщила сумасшедшую новость

Группа «Мэй Дэй» объявила о концертном отпуске и сообщила сумасшедшую новость

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: архив автора

Группа «Мэй Дэй» объявила о концертном отпуске в связи с полной сменой музыкальной концепции проекта.

ФОТО: архив автора

ФОТО: архив автора

ФОТО: архив автора

Известная русская группа из Эстонии - "Мэй Дэй", на днях сообщила, что приостанавливают концертную деятельность в связи с полной сменой концепции проекта. Это значит, что "Мэй Дэй" продолжит работать на сцене уже полностью живым музыкальным бэндом, в составе которого будут задействованы профессиональные музыканты. Но для этого, разумеется, понадобится время. Запись новой песни в данный момент уже идёт во всю и вскоре мы её услышим. Но для качественной и высокопрофессиональной работы на сцене ещё недостаточно проделанного. 

«Нас ждёт сложная и интересная работа, целью которой - получить качественный и красивый продукт. Я сейчас в очень интересном состоянии, в некой трансформации себя и взглядов. Мы меняемся, нас меняет жизнь. Наши вкусы и чувства трансформируются и приобретают новую форму», - прокомментировала изменения внутри коллектива бессменная солистка Анна Лейтан. 

«Мы, кажется, выросли из клубной и местами примитивной поп-музыки и хочется поработать уже и для души тоже. Тем более, к нашему составу с радостью подключились профессионалы своего дела, замечательные музыканты и звукорежиссёры. Работать с большой командой и в команде хоть и сложнее, но гораздо интереснее. Скоро увидимся на танцполах, но скорее услышимся в ваших радио и гаджетах», - сказал композитор и основатель группы «Мэй Дэй», Сергей Крутихин.

Кстати, в группе ещё свободна вакансия бас-гитариста. И любой музыкант, играющий на бас-гитаре, может отправить заявку электронным путём, на адрес: sergey@mayday.ee.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ