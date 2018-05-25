Группа «Мэй Дэй» объявила о концертном отпуске и сообщила сумасшедшую новость

ФОТО: архив автора

ФОТО: архив автора

ФОТО: архив автора

Известная русская группа из Эстонии - "Мэй Дэй", на днях сообщила, что приостанавливают концертную деятельность в связи с полной сменой концепции проекта. Это значит, что "Мэй Дэй" продолжит работать на сцене уже полностью живым музыкальным бэндом, в составе которого будут задействованы профессиональные музыканты. Но для этого, разумеется, понадобится время. Запись новой песни в данный момент уже идёт во всю и вскоре мы её услышим. Но для качественной и высокопрофессиональной работы на сцене ещё недостаточно проделанного.

«Нас ждёт сложная и интересная работа, целью которой - получить качественный и красивый продукт. Я сейчас в очень интересном состоянии, в некой трансформации себя и взглядов. Мы меняемся, нас меняет жизнь. Наши вкусы и чувства трансформируются и приобретают новую форму», - прокомментировала изменения внутри коллектива бессменная солистка Анна Лейтан.

«Мы, кажется, выросли из клубной и местами примитивной поп-музыки и хочется поработать уже и для души тоже. Тем более, к нашему составу с радостью подключились профессионалы своего дела, замечательные музыканты и звукорежиссёры. Работать с большой командой и в команде хоть и сложнее, но гораздо интереснее. Скоро увидимся на танцполах, но скорее услышимся в ваших радио и гаджетах», - сказал композитор и основатель группы «Мэй Дэй», Сергей Крутихин.