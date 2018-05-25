Голая дочь Любови Успенской произвела фурор в Сети

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина живет за рубежом. Певица не раз признавалась, что очень скучает по девушке, она родила ее в 35 лет - в 1989 году. Хотя врачи говорили артистке чуть ли не о бесплодии. В дальнейшем она старалась дать единственному ребенку все самое лучшее.