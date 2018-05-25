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Голая дочь Любови Успенской произвела фурор в Сети

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Любовь Успенская

ФОТО: Instagram

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина живет за рубежом. Певица не раз признавалась, что очень скучает по девушке, она родила ее в 35 лет - в 1989 году. Хотя врачи говорили артистке чуть ли не о бесплодии. В дальнейшем она старалась дать единственному ребенку все самое лучшее.

Татьяна не пошла по стопам знаменитой матери. Девушка пробует свои силы в изобразительном искусстве. Она пишет картины, создает уникальные авторские вещи и часто балует подписчиков в Инстаграме яркими кадрами. Последняя фотосессия Плаксиной получилась очень откровенной, Татьяна разделась полностью перед объективом фотографа. 

Однако знаменитой маме Татьяна решила прислать все-таки менее откровенные фото.

 

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Успенская сообщила поклонникам, что до сих пор переживает за дочь.

«Получила фото от любимой дочки из Коста-Рики, сердце матери чувствует, что она счастлива, и это все, что нам, матерям, надо знать», – поделилась Любовь.

 

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Уточним, что Татьяна улетела в США осенью прошлого года. Как сообщала Любовь, дочь отправилась в Штаты с огромным чемоданом вещей. 

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