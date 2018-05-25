пт, 25.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Обзавидоваться! Муж-миллионер подарил Грете Шадейко шикарный подарок

Обзавидоваться! Муж-миллионер подарил Грете Шадейко шикарный подарок ФОТО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Эстонская спортсменка Грете Шадейко, которая недавно вышла замуж за игрока в американский футбол Роберта Гриффина III похвасталась в Сети дорогим подарком.

В социальной сети Instagram эстонка опубликовала снимок со своим новым четырехколесным другом – городским внедорожником Range Rover Evoque 2018 года, который стоит около 50 000 евро.

 

A post shared by Grete Griffin (@gretegiii) on

Напомним, пара познакомилась в Сети. В прошлом году Роберт и Грете стали родителями – на свет появилась их очаровательная дочка Глория, а несколько месяцев назад влюбленные сыграли свадьбу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ