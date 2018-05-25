Обзавидоваться! Муж-миллионер подарил Грете Шадейко шикарный подарок

В социальной сети Instagram эстонка опубликовала снимок со своим новым четырехколесным другом – городским внедорожником Range Rover Evoque 2018 года, который стоит около 50 000 евро.

Напомним, пара познакомилась в Сети. В прошлом году Роберт и Грете стали родителями – на свет появилась их очаровательная дочка Глория, а несколько месяцев назад влюбленные сыграли свадьбу.