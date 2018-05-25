Обзавидоваться! Муж-миллионер подарил Грете Шадейко шикарный подарок ФОТО!
25 мая 2018 г., 14:15
Эстонская спортсменка Грете Шадейко, которая недавно вышла замуж за игрока в американский футбол Роберта Гриффина III похвасталась в Сети дорогим подарком.
В социальной сети Instagram эстонка опубликовала снимок со своим новым четырехколесным другом – городским внедорожником Range Rover Evoque 2018 года, который стоит около 50 000 евро.
Напомним, пара познакомилась в Сети. В прошлом году Роберт и Грете стали родителями – на свет появилась их очаровательная дочка Глория, а несколько месяцев назад влюбленные сыграли свадьбу.