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  • Ольга Бузова забыла надеть нижнее белье и засветила самое сокровенное... (ВИДЕО)

Ольга Бузова забыла надеть нижнее белье и засветила самое сокровенное... (ВИДЕО)

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Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Сейчас популярная исполнительница Ольга Бузова активно гастролирует по России. 

На одном из своих выступлений она засветила интимное место. Одному из зрителей концерта Ольги Бузовой удалось запечатлеть, что она выступает без трусов. Когда она подошла близко к краю сцены, то стало ясно, что она забыла надеть нижнее белье. Ведущая «Дома-2» так плотно натянула легинсы, что стала видно самое сокровенное... Это у многих вызвало отвращение, пишет 7d.org.ua.

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