Ольга Бузова забыла надеть нижнее белье и засветила самое сокровенное... (ВИДЕО)

На одном из своих выступлений она засветила интимное место. Одному из зрителей концерта Ольги Бузовой удалось запечатлеть, что она выступает без трусов. Когда она подошла близко к краю сцены, то стало ясно, что она забыла надеть нижнее белье. Ведущая «Дома-2» так плотно натянула легинсы, что стала видно самое сокровенное... Это у многих вызвало отвращение, пишет 7d.org.ua.