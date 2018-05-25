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Давай займемся любовью: пять идеальных машин для секса

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Секс в автомобиле.

ФОТО: Scanpix

На что вы смотрите, когда выбираете себе автомобиль? Объем двигателя, габариты, цвет кузова? Мы предлагает посмотреть на авто с точки зрения романтики – в каких из моделей наиболее удобно заниматься любовью, пишет Menscult.ua.

Важно помнить: для секса все же уезжайте подальше от города, потому что в черте города за внезапную страсть может светить «административка».

Alfa Romeo Giulietta: когда есть вкус и наглость его демонстрировать 

Пока не было маркетологов, машины придумывали инженеры. А итальянские инженеры – особые парни. Выпуская новую модель «Альфа Ромео», эти ребята подумали: а почему бы не соединить имена двух литературных персонажей?

Если есть Ромео, значит рядом с ним должна быть и Джульетта – это очень по-итальянски (на самом деле Ромео звали одного из владельцев компании Alfa Romeo, который решил таким образом увековечить свое имя).

Но если вы найдете фото первой «Джульетты», которую выпустили в 1954 году, то поймете, почему ее так назвали. Безумно красивый автомобиль. 

Если человек купил себе Alfa Romeo, значит у него как минимум есть вкус и наглость его демонстрировать. Он точно не подарит своей подруге летние сапоги в дырочку со стразами.

Спортивный дизайн рулевого колеса, улучшенная звукоизоляция и система Start&Stop – все эти штуки в современных «Джульеттах» ориентированы, прежде всего, на удовольствие водителя.

Задумайтесь: почему 88% европейских женщин признаются в том, что мастурбируют дважды в неделю, а 24% из опрошенных говорят, что предпочитают это занятие традиционному контакту с проникновением?

Именно по той же причине, что заставляет эстета выбрать марку Alfa Romeo: жизнь одна, и количество кайфа зависит от умения его получать от жизни. У итальянцев есть термин dolce farniente – сладкое ничегонеделание.

Выруливайте свой Alfa Romeo к обочине, откидывайте сидения первого ряда и делайте так, чтобы серенады в салоне звучали громче. 

BMW 5-reihe: для любовников, крепко стоящих на ногах 

Если сравнивать BMW с «Альфа Ромео», то романтики в тевтонце примерно столько же, сколько ее в Шварценеггере в роли Ромео. С другой стороны, маскулинная связь имеет свои неоспоримые преимущества.

Традиционализм, семейные ценности, хозяйственность и крепкая мужская рука – что еще нужно для старого добротного секса в немецком автомобиле, от которого постсоветское пространство просто сходит с ума?

Сидения в этой модели прекрасно откидываются, вспомните для примера любимую посадку владельцев BMW – полулежа, с вытянутыми максимально руками.

При этом даже дизельные BMW «наваливают» так, что мало не покажется: новая «пятерка» с трехлитровым дизелем выезжает из 6 секунд при разгоне до сотни (в расходе топлива дизельная «пятерка» довольно экономичная).

Поскольку безопасный секс интереснее других вариаций из 90-х, помните про адаптивный круиз-контроль, установленный в пятом поколении этих машин. Тогда оральный секс в скрипучем кожаном салоне под треки Макса Коржа принесет водителю максимум удовольствия. 

Tesla S: экзотика в электрокаре – не вдоль, а поперек 

Когда Илон Маск выводил на мировой рынок модели Tesla, ему в голову пришла одна романтично-хулиганская мысль. Первой будет модель S, второй – X, а третьей выйдет «Тесла» с буквой E на капоте. Если сложить все три модели электрокара, получится слово SEX.

Правда, затея провалилась. Компания Ford подала на Маска в суд за попытку использовать третью букву, потому что у Ford на тот момент уже была модель E. Так на свет появилась Tesla 3 (тройка – та же буква E в зеркальном отображении). 

Внутри электрокара нет карданного вала, и ногам любовников на нижнем уровне дается столько свободы, сколько невозможно представить ни в одной из бензиновых моделей. Впрочем, трогать друг друга ножками – это только прелюдия. Главное действие должно происходить на капоте, который у Tesla не разогревается вообще, даже после 100 км быстрой езды. 

Зимой это, конечно, не слишком удобно. Поскольку двигателя внутреннего сгорания у «Тесла» нет, владельцы вынуждены тщательно очищать перед машины от снега, иначе он растает только к весне.

Зато летом можно во всю экспериментировать с позами, переворачивая партнера прямо на капоте как виниловую пластинку.

Вообще, любовь в электрокаре – примерно как секс с человеком другого цвета кожи, который нужно попробовать для галочки хоть раз в жизни. 

Land Rover Discovery: универсальная откидная полка в багажнике 

Land Rover Discovery дает удивительное ощущение универсальности.

Он весьма хорош на асфальте (не заставляет думать, что ты за рулем грузовика), и при этом ты понимаешь, что у тебя еще и очень серьезный внедорожник – у него есть раздаточная коробка с понижающим рядом, блокировки дифференциалов, огромный дорожный просвет. А еще он может проезжать броды глубиной почти в метр. 

Одна из самых романтичных деталей этого авто – откидная лавка для пикника в багажнике. Называется откидной задний борт и выдерживает нагрузку килограмм этак в триста (ну, вы поняли, что делать с этой штукой).

А если во время пикника вас начнут жрать москиты, любви на природе можно не бояться – прятаться от насекомых во вместительном салоне очень удобно.

В плане универсальности своих характеристик Land Rover Discovery можно ставить на первое место в нашем топе. 

Honda Jazz: двуспальная кровать как в хостеле 

Под именем Jazz эта демократичная машина впервые появилась на европейском рынке – в самой Японии модель Honda назвается Fit.  Итак, в чем же тут джаз? 

Внутри Honda сидения раскладываются так, что получается вполне комфортная кровать для двоих, как в демократичном японском хостеле.

Для такого малыша откинутые кресла в режиме refresh mode – это очень круто. Внешне машина кажется миниатюрной, а внутри оказывается такой полигон для испытаний, что в путешествие можно смело позвать третьего. 

При этом с полуторалитровым мотором новый Jazz разгоняется до 190 км/ч, и этого более чем достаточно для компактного городского автомобильчика.

И если уж девушка села с вами в Honda Jazz, знайте – она даже на велосипед с вами сядет, чтобы поехать в парк заниматься любовью на лавочке. Вы ей подходите по всем эротическим параметрам. 

Резюме: для секса годится все, что угодно – от внедорожника или суперкара до демократичной малолитражки. Остается разве что пройти в комментарии и рассказать, что из автопрома сподвигло вас на самое увлекательное эротическое приключение в жизни.  

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