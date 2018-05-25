Давай займемся любовью: пять идеальных машин для секса

Правда, затея провалилась. Компания Ford подала на Маска в суд за попытку использовать третью букву, потому что у Ford на тот момент уже была модель E. Так на свет появилась Tesla 3 (тройка – та же буква E в зеркальном отображении).

Внутри электрокара нет карданного вала, и ногам любовников на нижнем уровне дается столько свободы, сколько невозможно представить ни в одной из бензиновых моделей. Впрочем, трогать друг друга ножками – это только прелюдия. Главное действие должно происходить на капоте, который у Tesla не разогревается вообще, даже после 100 км быстрой езды.

Зимой это, конечно, не слишком удобно. Поскольку двигателя внутреннего сгорания у «Тесла» нет, владельцы вынуждены тщательно очищать перед машины от снега, иначе он растает только к весне.

Зато летом можно во всю экспериментировать с позами, переворачивая партнера прямо на капоте как виниловую пластинку.

Вообще, любовь в электрокаре – примерно как секс с человеком другого цвета кожи, который нужно попробовать для галочки хоть раз в жизни.

Land Rover Discovery: универсальная откидная полка в багажнике

Land Rover Discovery дает удивительное ощущение универсальности.

Он весьма хорош на асфальте (не заставляет думать, что ты за рулем грузовика), и при этом ты понимаешь, что у тебя еще и очень серьезный внедорожник – у него есть раздаточная коробка с понижающим рядом, блокировки дифференциалов, огромный дорожный просвет. А еще он может проезжать броды глубиной почти в метр.

Одна из самых романтичных деталей этого авто – откидная лавка для пикника в багажнике. Называется откидной задний борт и выдерживает нагрузку килограмм этак в триста (ну, вы поняли, что делать с этой штукой).

А если во время пикника вас начнут жрать москиты, любви на природе можно не бояться – прятаться от насекомых во вместительном салоне очень удобно.

В плане универсальности своих характеристик Land Rover Discovery можно ставить на первое место в нашем топе.

Honda Jazz: двуспальная кровать как в хостеле

Под именем Jazz эта демократичная машина впервые появилась на европейском рынке – в самой Японии модель Honda назвается Fit. Итак, в чем же тут джаз?

Внутри Honda сидения раскладываются так, что получается вполне комфортная кровать для двоих, как в демократичном японском хостеле.

Для такого малыша откинутые кресла в режиме refresh mode – это очень круто. Внешне машина кажется миниатюрной, а внутри оказывается такой полигон для испытаний, что в путешествие можно смело позвать третьего.

При этом с полуторалитровым мотором новый Jazz разгоняется до 190 км/ч, и этого более чем достаточно для компактного городского автомобильчика.

И если уж девушка села с вами в Honda Jazz, знайте – она даже на велосипед с вами сядет, чтобы поехать в парк заниматься любовью на лавочке. Вы ей подходите по всем эротическим параметрам.