Эстонец вышел замуж за американца и они переехали в Эстонию. Как их приняла наша республика?

Ханно Ахонен вышел замуж за гражданина США Джоша и на данный момент они переехали в Эстонию. Выяснилось, что их история в какой-то мере историческая. Джош – первый гей, живший вне Шенгенского визового пространства, который получил вид на жительство в Эстонии по причине однополого брака.