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Эстонец вышел замуж за американца и они переехали в Эстонию. Как их приняла наша республика?

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Гей-свадьба. Снимок иллюстративный.

ФОТО: kevin mayer / PantherMedia / kevin mayer/Scanpix

Ханно Ахонен вышел замуж за гражданина США Джоша и на данный момент они переехали в Эстонию. Выяснилось, что их история в какой-то мере историческая. Джош – первый гей, живший вне Шенгенского визового пространства, который получил вид на жительство в Эстонии по причине однополого брака.

«Сейчас Джош готовит завтрак, потому что не работает, потом мы садимся и завтракаем. Я иду на работу, он остается дома. Он ходит на тренировки, учит эстонский, пробует поступить в университет», - рассказал Ханно журналистам передачи «Ringvaade», пишет Menu.err.ee.

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