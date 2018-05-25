Эстонец вышел замуж за американца и они переехали в Эстонию. Как их приняла наша республика?
25 мая 2018 г., 11:05
Ханно Ахонен вышел замуж за гражданина США Джоша и на данный момент они переехали в Эстонию. Выяснилось, что их история в какой-то мере историческая. Джош – первый гей, живший вне Шенгенского визового пространства, который получил вид на жительство в Эстонии по причине однополого брака.
«Сейчас Джош готовит завтрак, потому что не работает, потом мы садимся и завтракаем. Я иду на работу, он остается дома. Он ходит на тренировки, учит эстонский, пробует поступить в университет», - рассказал Ханно журналистам передачи «Ringvaade», пишет Menu.err.ee.
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