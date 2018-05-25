Нет, вы не должны споласкивать посуду перед тем, как ставить ее в посудомойку!

Мытье посуды - одно из тех однообразных действий, которые мы повторяем настолько часто, что со временем все делается на автомате, пишет Lifter со ссылкой на Today.

Но, как выясняется, вы все это время мыли посуду неправильно! Не нужно ополаскивать посуду перед тем, как ставить ее в посудомойку.

СОВСЕМ!

Фото иллюстративное. ФОТО: Viktor Cap / PantherMedia / Viktor Cap

«Верите или нет, на самом деле ополаскивая посуду, вы делаете только хуже», - сказал Морган Брашер, ученый из Cascade с Procter & Gamble.

Мужчина утверждает, что большинство современных посудомоечных машин имеют встроенный датчик, который может прекрасно справится с любой грязной работой!

Он выясняет, какая температура и длительность мойки лучше всего подойдет для конкретного случая.

«Вода в предварительной мойке удалит любые налеты лучше, чем обычный напор воды в раковине, - сказал Брашер, - Машина сама поймет, что нужно пройти более тщательный цикл очистки. Если вы заранее промоете хотя бы часть посуды, во время предварительной мойки ничего не оторвется!

Посудомойка определит, что посуда не так уж и грязна и сильно сократит как продолжительность, так и качество самого процесса.

Что в этом случает произойдет с формой для выпечки с остатками сыра, или тарелкой с засохшей овсянкой? Правильно, практически ничего».

Некоторые современные посудомоечные машины не засоряются остатками еды и отходами. и "ловят" их при помощи специального фильтра. Конечно, его нужно будет чистить.

«Однако помните, что посудомоечная машина не утилизирует мусор, - сказал эксперт Мейв Ричмонд, - Чрезмерное количество твердых остатков пищи во время мойки может замедлить работу.

Поэтому возьмите за привычку соскабливать оставшуюся пищу, но не мойте тарелки самостоятельно. Не бойтесь, машина справится».

Статистика подтверждает, что любая посудомоечная машина, проданная за последние пять лет ценой в более чем 500 долларов, прекрасно справляется со своими задачами.

Брашер также рекомендует правильно подбирать моющее средство, которое поможет машине работать более плавно и эффективно.