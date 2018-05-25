Прикройтесь! Голая Сябитова показала силиконовую грудь

Чтобы порадовать жениха, звезда несколько раз ложилась под нож хирурга. Роза не скрывает, что увеличила грудь на несколько размеров и даже планирует омолодить к свадьбе половые органы. Помимо пластики, ведущая практикует и менее рискованные методы сохранения красоты: массаж, мезотерапию и другие косметологические процедуры.