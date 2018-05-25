Прикройтесь! Голая Сябитова показала силиконовую грудь

Звезда "Давай поженимся!" Роза Сябитова похвасталась формами. Розе 56 лет, но, кажется, это не тревожит раскрепощенную ведущую, пишет Дни.ру.
Чтобы порадовать жениха, звезда несколько раз ложилась под нож хирурга. Роза не скрывает, что увеличила грудь на несколько размеров и даже планирует омолодить к свадьбе половые органы. Помимо пластики, ведущая практикует и менее рискованные методы сохранения красоты: массаж, мезотерапию и другие косметологические процедуры.
На одном из последних фото женщина наглядно это продемонстрировала. На своей странице в Instagram Сябитова опубликовала провокационное фото. На нем телеведущая, практически обнаженная, расположилась на больничной кушетке.
Согласитесь, такой откровенный снимок скорее ожидаешь увидеть в соцсетях звезд "Дома-2", нежели ведущей Первого канала.
Добавим, что таким экстравагантным способом Роза убила двух зайцев – позлила завистниц отличной фигурой и прорекламировала модную косметическую процедуру.