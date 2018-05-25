Что-то грядет. Эмилия Кларк выругалась, описывая последнюю сцену Дейенерис в «Игре престолов»

Финальный, восьмой сезон сериала «Игра престолов» по романам Джорджа Мартина выйдет на экраны только в 2019 году. Шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс предупреждали, что сезон будет состоять всего из шести серий, но каждая из них по хронометражу будет соответствовать полнометражному фильму. Работа над сериалом ещё продолжается, но актриса Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен, уже снялась в своей последней сцене. И поделилась впечатлениями от неё, не удержавшись от грубого ругательства.

It fucked me up. Knowing that is going to be a lasting flavor in someone’s mouth of what Daenerys is…

Актриса призналась, что ее, мягко говоря, выворачивает наизнанку от поступка Дейенерис. И добавила, что осознание произошедшего «будет устойчивым послевкусием во рту, оставшимся от того, кем была Дейенерис».

В интервью Vanity Fair актриса говорит, что в последнем сезоне её персонажу всё время приходится делать «странное дерьмо». Надо думать, это замечание ещё больше распалило ожидания фанатов шоу.

В седьмом сезоне, премьера которого состоялась летом 2017 года, Дейенерис Таргариен соглашается выступить против белых ходоков вместе с Джоном Сноу и впервые сталкивается в битве с Королём Ночи. В последней серии Дейенерис и Сноу занимаются любовью.