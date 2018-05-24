Сын Оззи Осборна ходил «налево» от жены

32-летний Джек Осборн, сын Оззи и Шэрон Осборн, и его 31-летняя супруга Лиза сообщили о расставании спустя почти шесть лет брака. О решении развестись Джек и Лиза рассказали в соцсетях несколько дней назад, выпустив совместное заявление, пишет Сплетник.
«Прежде всего хотим сказать, что мы по-прежнему друг друга любим. Наша семья — самое главное для нас. В течение многих лет мы делали все, чтобы так оно и было. Сейчас для нашей семьи лучше всего разойтись по-хорошему и остаться лучшими друзьями, которые будут вместе воспитывать своих детей»,— заявили они.
Впрочем, несмотря на дружеский тон сообщения, инсайдеры говорят, что решение развестись приняла Лиза, а все из-за того, что Джек изменял ей со своей старой знакомой Кайти Эдвардс, внучкой британской актрисы Джули Эндрюс. Пару засняли еще в апреле около одной из гостиниц Лос-Анджелеса. По словам очевидца, Осборн-младший очень сильно нервничал и постоянно оглядывался.
Другие близкие к паре источники утверждают, что отношения супругов стали портиться еще год назад. Видимо, чтобы сохранить брак, они решили завести еще одного ребенка, и в августе прошлого года стало известно о том, что они станут родителями в третий раз. Однако ни рождение ребенка (3 февраля у пары родилась дочь Минни), ни другие попытки все исправить их брак так и не спасли.