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  • Бомба! Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню Fall in Line

Бомба! Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню Fall in Line Видео!

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ФОТО: Scanpix

У Кристины Агилеры прошел творческий кризис, и теперь певица выпускает клипы один за другим. В начале месяца 37-летняя поп-звезда представилапервое за шесть лет музыкальное видео, а спустя три недели подоспело еще одно. Сегодня певица попросила поклонников оценить новый клип, снятый на песню Fall in Line, пишет Сплетник.

Композиция была записана в дуэте с 25-летней Деми Ловато. Ее же певицы исполнили на недавней церемонии Billboard Music Awards 2018. Их номер был одним из самых ярких и, как теперь стало ясно, был навеян снятым клипом: движения певиц на сцене и костюмы напоминали те, которые можно увидеть в свежем музыкальном ролике.

Известно, что песня Fall in Line войдет в новый альбом Кристины Liberation, который она собирается выпустить уже совсем скоро — 15 июня. Он станет восьмым в дискографии Агилеры и первым после шестилетнего перерыва. Предыдущий альбом — Lotus — был выпущен в 2012 году.

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