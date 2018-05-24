Бомба! Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню Fall in Line

Композиция была записана в дуэте с 25-летней Деми Ловато. Ее же певицы исполнили на недавней церемонии Billboard Music Awards 2018. Их номер был одним из самых ярких и, как теперь стало ясно, был навеян снятым клипом: движения певиц на сцене и костюмы напоминали те, которые можно увидеть в свежем музыкальном ролике.