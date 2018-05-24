Бомба! Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню Fall in Line

У Кристины Агилеры прошел творческий кризис, и теперь певица выпускает клипы один за другим. В начале месяца 37-летняя поп-звезда представилапервое за шесть лет музыкальное видео, а спустя три недели подоспело еще одно. Сегодня певица попросила поклонников оценить новый клип, снятый на песню Fall in Line, пишет Сплетник.
Композиция была записана в дуэте с 25-летней Деми Ловато. Ее же певицы исполнили на недавней церемонии Billboard Music Awards 2018. Их номер был одним из самых ярких и, как теперь стало ясно, был навеян снятым клипом: движения певиц на сцене и костюмы напоминали те, которые можно увидеть в свежем музыкальном ролике.
Известно, что песня Fall in Line войдет в новый альбом Кристины Liberation, который она собирается выпустить уже совсем скоро — 15 июня. Он станет восьмым в дискографии Агилеры и первым после шестилетнего перерыва. Предыдущий альбом — Lotus — был выпущен в 2012 году.