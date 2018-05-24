«Зажала»: Аллегрова не дала денег на похороны бывшего мужа

Родственники покойного Игоря Капусты обратились за помощью к его экс-супруге, певице Ирине Аллегровой. Однако, по некоторой информации, артистка никак не отреагировала на просьбу, пишут Дни.ру со ссылкой на «Собеседник».
15 мая умер четвертый муж Ирины Аллегровой, танцовщик Игорь Капуста. Мужчину кремировали и похоронили в Санкт-Петербурге. Говорят, смерть Капусты стала полнейшей неожиданностью для его родственников. Дело в том, что до последнего времени мужчина не жаловался на здоровье и регулярно проходил обследования в больнице. Говорят, именно там он и подхватил инфекцию, которая привела к воспалению легких и смерти.
«Игорь жил небогато: после выхода из тюрьмы он так и не смог встать на ноги. С девушкой, с которой он жил, они снимали квартиру в Москве. Поэтому денег у семьи на похороны не было. У сына от первого брака – жена и маленький ребенок на руках, сестра Галя тоже живет не шикуя. А средства потребовались немалые: нужно было платить за гроб, за отпевание в храме. Расходов много», – рассказали в окружении Капусты.
Тогда родственники обратились за помощью к Ирине Аллегровой, которая когда-то тайно венчалась с любимым мужчиной и якобы называла его главной любовью своей жизни. «Когда Ирина узнала о смерти Игоря, она была готова оказать помощь. Одной знакомой она сказала так: «Сама выходить на связь не буду, если обратятся – помогу!» Близкие к семье люди написали СМС-сообщения и ей, и Лале, которая заведует семейным бюджетом мамы. Просили 300 тысяч. Сообщения были прочитаны, но никто на них так и не ответил».
до сих пор Ирина Аллегрова никак не отреагировала на известие о смерти Игоря Капусты. Она не выступила с публичным заявлением и не выразила соболезнования его родным. Об этом заявила в передаче «Звезды сошлись» сестра Капусты Галина. Впрочем, женщину осадила писательница Дарья Донцова, справедливо предположившая, что это личное дело Ирины – реагировать или нет на смерть некогда любимого мужчины.
Впрочем, в Сети высказались насчет этой ситуации. «Да зажала бабло (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)», «Почему зажала? Муж изменял ей налево и направо, почему она должна за него платить после развода??», «Аллегрова стопицот лет с ним не живет. Опомнились росдтвенничики)», «Правильно не дала. Он уже давно не ее муж», «респект Аллегровой. самая пральная позиция – молчать)», – высказались интернет-пользователи.