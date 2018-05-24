Семейная трагедия Сергея Зверева довела до слез Шепелева

Сергей опасается задавать вопросы о своем происхождении знаменитому отцу, так как боится ранить. Поэтому он решил узнать правду самостоятельно. Зверев-младший обратился к частному детективу.

ФОТО: скриншот с Первого канала

Перед сыщиком стояла практически невыполнимая задача. Сергей не знает свое настоящее имя, место и дату рождения. Единственный документ, который он видел, – это больничный лист из детского дома. Расследование привело специалиста в Иркутск. В этом городе они обнаружили Ольгу Коричеву, которая разыскивала своего сына-отказника.

Сергей и Ольга встретились в студии программы «На самом деле» Первого канала. Коричева прошла тестирование на полиграфе. В результате исследования выяснилось, что предполагаемая мать не врет. Она действительно 25 лет назад оставила сына в роддоме.

Дмитрий Шепелев огласил итог ДНК-экспертизы. «Мне очень жаль», - качая головой произнес ведущий. «Он не ваш сын», – с грустью добавил Дмитрий. Женщина была раздавлена этим известием. Еле сдерживаясь от волнения, она вышла из студии.

Далее на съемочной площадке появился житель Иркутской области Сергей Попов. Он предполагает, что может оказаться отцом Зверева. Четверть века назад его новорожденные близнецы умерли в родах, а через несколько месяцев не стало и его супруги.

Попов не может поверить в смерть малюток. По словам мужчины, детей могли похитить и продать. «Мы поверили, что дети действительно не дожили, умерли. Но когда зацепили этого начальника, главного врача больницы, что он торговал детьми», – заявил Попов.

Ведущий вскрыл конверт с результатами теста на отцовство. «Мне нечем вас обрадовать, извините», – произнес Дмитрий Шепелев. Ведущий почти плакал от сочувствия.