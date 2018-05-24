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Участниц группы Pussycat Dolls принуждали к проституции

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ФОТО: AFP / Scanpix

Так утверждало издание Daily Mail. Герлз-бэнд Pussycat Dolls подал в суд на владельца издания, пишет Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Материал был опубликован в октябре 2017 года. В статье приводились слова бывшей участницы коллектива Кайи Джонс о том, что девушек из Pussycat Dolls заставляли «заниматься сексом по приказу». Об этом певица написала в Twitter.

В исковом заявлении указано, что статья содержит клеветнические сведения и ссылается на ненадежный и необъективный источник — Кайю Джонс, которая «хотела получить свои 15 минут славы».

Певица, выступавшая в Pussycat Dolls с 2003-го по 2004 год, также обвинила создательницу группы Робин Антин в суициде одной из участниц — Симон Баттл. По утверждению Джонс, Антин «морально сломала» молодых артисток.

Баттл — участница группы Pussycat Dolls Dollhouse, которая была основана Антин в 2010 году после распада оригинального коллектива, позже переименована в G.R.L. Она покончила с собой в 2014 году в возрасте 25 лет.

Pussycat Dolls существовали с 1995-го по 2010 год. Коллектив выпустил такие хиты, как Don't Cha, Stickwitu, I Hate This Part, Hush Hush и Buttons.

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