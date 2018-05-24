Нет слов! Самый обсуждаемый «вид сзади» на королевской свадьбе

Интернет уже несколько дней переполнен сказочными снимками с королевской свадьбы года, однако многие СМИ во всей этой официальной роскоши и трогательной красоте нашли «пикантную изюминку».

Фото одной из лучших подруг Меган Маркл, канадского стилиста Джессики Малруни, а точнее - ее «аппетитный» зад в облегающем наряде - произвели настоящий фурор в Сети!

38-летняя Малруни отправилась в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке в элегантном и соответствующем королевскому дресс-коду синем платье, которое, будучи весьма консервативным, все же подчеркнуло ее потрясающие формы. Ну если таковые имеются - как же их скрыть?