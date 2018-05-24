Нормальный пацан! Брат президента Эстонии удивил телезрителей выбором свитшота

Но не это самое важное: все обратили внимание на необычный свитшот, который надел Кальюлайд — на светло-розовой ткани написано «normal пацан». Кальюлайд всегда поддерживает местных дизайнеров, в этот раз он выбрал свитшот дизайнера Катрин Аасмаа, который любой желающий может преобрести на ее официальном сайте всего за 55 евро.