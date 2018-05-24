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  • Нормальный пацан! Брат президента Эстонии удивил телезрителей выбором свитшота

Нормальный пацан! Брат президента Эстонии удивил телезрителей выбором свитшота

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ФОТО: Кадр ЕТВ+

Сегодня, 24 мая, Раймонд Кальюлайд появился на интервью в утреннюю студию ЭТВ+ в необычном наряде: на нем был розовый свитшот с надписью: «normal пацан».

Речь шла о проекте внутрипартийного кодекса чести Центрийской партии. Кальюлайд же посчитал проект забавным.

Но не это самое важное: все обратили внимание на необычный свитшот, который надел Кальюлайд — на светло-розовой ткани написано «normal пацан». Кальюлайд всегда поддерживает местных дизайнеров, в этот раз он выбрал свитшот дизайнера Катрин Аасмаа, который любой желающий может преобрести на ее официальном сайте всего за 55 евро.

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