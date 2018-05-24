Любимец эстонской публики Владимир Стержаков борется с раком четвертой стадии

Героем нового выпуска программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1» стал 58-летний актер Владимир Стержаков, полюбившийся зрителям после участия в проектах «Такси-блюз», «Мусорщик», «Доярка из Хацапетовки» и «Две судьбы». Актер театра и кино ежегодно приезжает со спектаклями в Таллинн, где публика всегда устраивает Стержакову теплый прием. Напомним, что актер родился в эстонской столице и здесь прошли его школьные годы.

Стержаков родился в Таллине 6 июня 1959 года. ФОТО: Кадры из телепередачи

Накануне в телешоу артист впервые сделал откровенное признание. Как оказалось, Владимир мужественно борется с серьезной болезнью, из-за которой он больше так и не смог стать родителем. О недуге Стержакова знали лишь самые близкие, в том числе друг Марат Башаров.

Владимир признался, что никогда себя не жалел – такое уж он получил воспитание. Родители говорили будущему актеру: «Терпи!» «У меня рак в брюшной полости. На самом деле, это слово страшное. Мы запуганы им до панического состояния. Я тоже прошел через это», – поделился Стержаков.

Коллеги мужчины становились свидетелями его проблем со здоровьем. Как-то раз Владимир попросил их вызвать «скорую» спустя 15 минут после начала спектакля. «Ужас, не дай Бог кому-то это пережить. Ты разговариваешь с человеком, а потом он внезапно начинает умирать. Как так? А еще говорят, что сцена лечит. Нет, не всегда», – вспоминает Марат Башаров. Артист добавил, что Стержаков просил его никому не рассказывать о болезни. И Башаров хранил его тайну.

ФОТО: Кадры из телепередачи

Стержаков признался, что не любит, когда окружающие начинают выражать ему сочувствие. «Я не люблю вокруг себя скорбные лица. Может быть, потому, что я всю жизнь играю комедию», – объяснил мужчина. Владимир настроен оптимистично и намерен бороться.

Ведущий Андрей Малахов заметил, что ранее в интервью сотрудникам программы Владимир рассказывал и о других вариантах. «Когда наступил тот страшный момент и мне сказали: «Онкология»… И эти страшные слова – «четвертая стадия». А фантазия работает! Я представил, как превращаюсь в овощ. Вот это с мной несовместимо. Я не допущу, чтобы мои родные и близкие испытывали нечеловеческое неудобство. Наверное, это не христианский исход, который я определил для себя. Но решение было принято, что это будет снотворное. Так будет честнее для близких. Потому что неизвестно, сколько это будет длиться, в какой форме», – рассказывал артист до съемок эфира.

Спустя время Стержаков отказался от этого шага. «Вы понимаете, это было очень мучительное решение. Оно было действительно принято. Мои друзья и их родственники уходили в страшном состоянии. Я бы точно не пошел на такое», – поделился актер. Затем у артиста состоялся серьезный разговор с сыновьями. Он рассказал мальчикам о предстоящей операции. Наследники Владимира повели себя как взрослые, что придало ему дополнительные силы. Мужчина поблагодарил родственников за поддержку. «Благодаря им я начал выкарабкиваться», – объяснил он.

Жена актера Алла тоже появилась в студии программы. Супруга актера стойко перенесла информацию о его страшном диагнозе. «Внутри произошла концентрация. Я подумала о том, что делать – куда звонить, что искать, к каким врачам обращаться. Я не зацикливалась на мыслях о том, что это страшно. Первое, что было – как помочь», – поделилась она.