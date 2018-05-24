С бокалом вина и топлес: Кендалл Дженнер опубликовала откровенное фото
24 мая 2018 г., 15:50
Все члены семейства Кардашьян-Дженнер уже давно стали главными звездами Instagram. На них подписаны миллионы поклонников. Ким Кардашьян часто радует сеть полуголыми снимками, от нее не отстают ее сестры, пишет Сегодня.
На этот раз пикантным фото поделилась младшая сестра Ким – 22-летняя модель Кендалл Дженнер.
На снимке девушка позирует топлес, с бокалом вина в руках и полотенцем на голове. Видимо, Кендалл решила расслабиться после тяжелого дня и запечатлела это момент.
Отметим, что фото набрало почти 4,5 миллионов отметок "мне нравится", а на саму Кендалл в Instagram подписано более 90 миллионов человек.
Фото смотрите ЗДЕСЬ!