Ричард Гир снимется в сериале впервые за 30 лет

Седовласый красавчик Голливуда Ричард Гир, который в свои 68 лет наконец женился, впервые за 30 лет снимется в телевизионном 8-серийном сериале. Проект представляет собой драму с названием «Мать, отец, сын». Об этом пишет Сегодня со ссылкой на Deadline.