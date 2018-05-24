Ричард Гир снимется в сериале впервые за 30 лет

Седовласый красавчик Голливуда Ричард Гир, который в свои 68 лет наконец женился, впервые за 30 лет снимется в телевизионном 8-серийном сериале. Проект представляет собой драму с названием «Мать, отец, сын». Об этом пишет Сегодня со ссылкой на Deadline.
Создателем шоу выступит Том Роб Смит, который ранее работал над проектом «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений». Гиру же досталась роль американского медиамагната, который переживает последствия разрушенного брака. Параллельно он пытается помочь своему депрессивному 30-летнему сыну.
«В последний раз я работал над телепроектом 30 лет назад. Так что для меня счастье участвовать в этом удивительном и актуальном восьмичасовом проекте с талантливыми людьми», – отметил Гир.
Съемки сериала должны стартовать уже летом текущего года в одном из испанских городов.