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Какие сотрудники получают повышение чаще других

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ФОТО: Peter Werner / PantherMedia / Peter Werner

Получать высокую зарплату хотят все, но далеко не каждый знает, как это получить. Работая в компании какой-то период начинаешь задумываться о повышении, пишет Сегодня со ссылкой на Work.ua.

100% профессионалы

И речь идет не о том, что лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. Профессионализм не означает, что нужно работать больше или дольше всех. Он говорит о качестве.

Настоящий профессионал знает, как сделать хорошо и быстро, качественно и с наименьшими затратами. А главное — его работа помогает компании достигать результатов, а не просто отчитываться перед начальством о вагоне проделанных задач.

Уверенные в успехе

Счастливчики, бегущие вверх по карьерной лестнице, отличаются особой уверенностью в успехе предприятия, за которое они берутся. Они не рассматривают вариант поражения и делают все, чтобы планы превратились в жизнь.

Если к их идеям не прислушиваются с первого раза, они предлагают их снова. Если их проект оказывается провальным, они делают выводы, исправляют ошибки, и их проект оказывается успешным. Словом, эти люди вообще не признают поражений и нацелены только на happy end.

Те, кто играет по правилам

Возможно, вам и встречались коллеги, которые не отличались порядочностью, но при этом получали руководящие посты. Но мы не будем на них ориентироваться. Ведь ориентиры всегда должны быть лучшими, а не худшими из возможных.

Заслуженное повышение получают те, кто играет по правилам. То есть, не обманывает, не хитрит и не использует чужие заслуги. Грамотное руководство быстро распознает нечетных игроков, и иметь дело с теми, кто нарушает правила, мало кто хочет.

Поэтому если уж идти по дороге к успеху, то пусть она будет вымощена позитивными поступками, а не ложью и подхалимством.

Те, кто ведут, а не ведомы

И никак иначе. Откройте в себе лидерский потенциал. Предлагайте идеи, будьте решительны и полны энергии, заряжайте ею других. Если хотите, чтобы начальство вас заметило. Именно так поступают те, кто получает повышение. Они не плетутся в конце, они всегда на переднем плане. И это не выскочки, а те, чьим решениям доверят остальные, кого уважают и к чьим словам прислушиваются.

Не ищите причины, ищите способы. Не оглядывайтесь на тех, кто протоптал себе дорогу нечестным путем. Будьте честны перед собой, и постоянно повышайте квалификацию. И тогда успех не заставит себя ждать!

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