Астролог Игорь Манг впервые после секс-скандала: ну что за ерунда!

Игорь Манг попросил его не снимать, и сказал, что позже даст прессе официальные объяснения. Пока же, по словам Манга, интервью он никому не дает.

После того, как разразился скандал, с Игорем Мангом неоднократно пытались связаться различные издания, полиция, городские чиновники, но все безрезультатно. Ходили даже слухи, что он на время уезжал из Эстонии.