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  • Астролог Игорь Манг впервые после секс-скандала: ну что за ерунда!

Астролог Игорь Манг впервые после секс-скандала: ну что за ерунда! ЭКСКЛЮЗИВ: фото и видео

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Журналистам впервые удалось задать несколько вопросов эстонскому астрологу Игорю Мангу, которого несколько недель назад обвинили в сексуальных домогательствах.

Игорь Манг попросил его не снимать, и сказал, что позже даст прессе официальные объяснения. Пока же, по словам Манга, интервью он никому не дает.

После того, как разразился скандал, с Игорем Мангом неоднократно пытались связаться различные издания, полиция, городские чиновники, но все безрезультатно. Ходили даже слухи, что он на время уезжал из Эстонии.

Напомним, в начале мая в передаче ETV «Очевидец» несколько женщин обвинили Игоря Манга в сексуальных домогательствах во время его сеансов «открытия чакр».  После выхода передачи редакция получила почти 50 писем с описанием подобных инцидентов, относящихся к 1980-м годам. Заявление в полицию в связи с этим подала лишь одна женщина, после чего было начато дело о проступке.

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