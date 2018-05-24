Дженнифер Энистон приревновала мужа к Селене Гомес

Когда Дженнифер Энистон объявила о расставании со своим мужем, Джастином Теру, актриса утверждала, что они остались лучшими друзьями, которые и впредь будут тесно общаться. Всего через три месяца стало понятно, насколько эти слова оказались далеки от правды. Энистон приревновала бывшего супруга к своей подруге Селене Гомес. Папарацци застали парочку в Лос-Анджелесе, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.
Сама Селена недавно пришла на концерт своей лучшей подруги Тейлор Свифт в Лос-Анджелесе и, по всей видимости, намекнула со сцены на произошедшую размолвку:
«Тейлор — моя самая лучшая подруга, потому что они никогда не осуждала мною принятых решений. Она всегда встречала меня там, где я находилась, она поддерживала меня даже тогда, когда я этого не заслуживала»
Селена, которая снова рассталась с Джастином Бибером, в 2015 году рассказывала об Энистон следующее: «Честно говоря, она потрясающая... Она тут же пригласила меня к себе домой. У неё есть печь для пиццы, на которой мы вместе с ней готовили». Дженнифер описывала молодую певицу так: «Она словно маленький ангелочек, о котором хочется заботиться».