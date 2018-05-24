Дженнифер Энистон приревновала мужа к Селене Гомес

Сама Селена недавно пришла на концерт своей лучшей подруги Тейлор Свифт в Лос-Анджелесе и, по всей видимости, намекнула со сцены на произошедшую размолвку:

«Тейлор — моя самая лучшая подруга, потому что они никогда не осуждала мною принятых решений. Она всегда встречала меня там, где я находилась, она поддерживала меня даже тогда, когда я этого не заслуживала»

Selena Gomez ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS