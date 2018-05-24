Участник Sex Pistols едет «зажигать» на границу с КНДР
24 мая 2018 г., 12:45
Бывший бас-гитарист британской панк-группы Sex Pistols Глен Мэтлок выступит на музыкальном фестивале DMZ Peace Train, который проведут в демилитаризованной зоне на границе Республики Корея и КНДР, рассказали организаторы фестиваля, пишет Лайф.
Глен Мэтлок сам вышел на связь с оргкомитетом и предложил бесплатно выступить на фестивале. К этому его побудило успешное проведение корейского саммита 27 апреля.
Басист Sex Pistols планирует сыграть песню Anarchy in the U.K. вместе с панк-группами из Южной Кореи в последний день фестиваля. На концерт также пригласили коллективы из КНДР, но ни один из них пока не подтвердил участия в мероприятии.