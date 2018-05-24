Участник Sex Pistols едет «зажигать» на границу с КНДР

Глен Мэтлок сам вышел на связь с оргкомитетом и предложил бесплатно выступить на фестивале. К этому его побудило успешное проведение корейского саммита 27 апреля.

Басист Sex Pistols планирует сыграть песню Anarchy in the U.K. вместе с панк-группами из Южной Кореи в последний день фестиваля. На концерт также пригласили коллективы из КНДР, но ни один из них пока не подтвердил участия в мероприятии.