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Участник Sex Pistols едет «зажигать» на границу с КНДР

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ФОТО: David Wimsett / © Starstock/Photoshot

Бывший бас-гитарист британской панк-группы Sex Pistols Глен Мэтлок выступит на музыкальном фестивале DMZ Peace Train, который проведут в демилитаризованной зоне на границе Республики Корея и КНДР, рассказали организаторы фестиваля, пишет Лайф.

Глен Мэтлок сам вышел на связь с оргкомитетом и предложил бесплатно выступить на фестивале. К этому его побудило успешное проведение корейского саммита 27 апреля.

Басист Sex Pistols планирует сыграть песню Anarchy in the U.K. вместе с панк-группами из Южной Кореи в последний день фестиваля. На концерт также пригласили коллективы из КНДР, но ни один из них пока не подтвердил участия в мероприятии.

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