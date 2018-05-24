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Звезда фильма «Аритмия» решилась на откровенную фотосессию Без одежды в пустыне!

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Ирина Горбачева

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Актриса Ирина Горбачева выложила в соцсети откровенные фото. На них она позирует практически голой в пустыне. Автором провокационных снимков стал муж знаменитости и актер Григорий Калинин.

Поклонники Ирины пришли в восторг от снимков и написали ей большое количество комплиментов. По их мнению, работы Григория Калинина получились вовсе не пошлыми, а вдохновляющими.

Кадры полностью обнаженной звезды произвели фурор в интернете. 

Ирина Горбачева родилась 10 апреля 1988 года в Мариуполе. После окончания знаменитого Театрального института имени Щукина актриса начала активно сниматься в кино и играть в театре. Известность Горбачева приобрела благодаря коротким видео в Instagram. В настоящий момент у Ирины более 1,6 миллиона подписчиков. Среди самых известных работ артистки — роли в фильмах «Аритмия», «Тренер» и «Я худею».

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